Torneo Clausura: Facundo Gulli revivió a San Lorenzo con un triunfo agónico en La Plata

Facundo Gulli revivió a San Lorenzo con un triunfo agónico por el Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, que tiene la cabeza puesta en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.

Fue triunfo del Ciclón en el último suspiro del encuentro en UNO, gracias a un golazo del juvenil que lleva la número 10 en el equipo del Gallego Insúa. Es la segunda victoria de RDI desde que asumió en reemplazo de Pipo Gorosito.

El entrenador fue desafiante en conferencia de prensa: “¿Por el arbitraje me preguntaste? Bueno, es el quinto partido que dirijo y es la primera vez que me preguntan… me parece bien. ¿Fue penal? No lo volví a ver. Mis colaboradores me decían que no, pero viste que siempre te dicen lo que querés escuchar”.

MARTÍNEZ BELIGOY COBRÓ PENAL PARA ESTUDIANTES POR ESTE AGARRÓN Tras ver el VAR, el árbitro del encuentro cobró penal para el Pincha por el agarrón de Herrera sobre Palacios.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2a8MFwFiTo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

“En líneas generales fue un buen partido, no hubo demasiadas secuencias para discutir. Fue un partido limpio de ambas partes, de ida y vuelta, bien jugado… Me interesa mucho más eso que opinar cómo dirigen”, completó.

El penal al que hace alusión Insúa fue el agarrón de la camiseta que convirtió Edwuin Cetré en el primer cuarto de hora. El CASLA llegó a la igualdad antes del entretiempo con el gol del uruguayo Guzmán Corujo.

Objetivo Libertadores

Desde la llegada de Alexander Medina, Estudiantes ha puesto el foco en la Copa Libertadores y, en ocasiones, ha relegado el campeonato local. La apuesta le ha dado resultados, ya que llega bien posicionado a la revancha en Brasil ante Flamengo, luego de empatar 0-0 en el partido de ida.

La vuelta será este jueves en el Estadio Maracaná desde las 21.30 horas. La última vez en la ciudad de las diagonales terminaron definiendo la serie en los penales…