Torneo Clausura: Racing e Independiente igualaron 1-1 en el clásico de Avellaneda

En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura, Racing Club e Independiente igualaron 1-1 y repartieron puntos en el clásico de Avellaneda. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Presidente Perón, que lució con sus tribunas repletas.

La Academia abrió el marcador en el primer tiempo, gracias al gol de Matías Zaracho. En el complemento el conjunto visitante empató el partido en los pies de Maximiliano Meza.

El encuentro comenzó con el equipo local intentando hacerse fuerte con la posesión de la pelota y la creación del juego en la mitad de la cancha. Fue recién a los 29 minutos de la primera etapa cuando Adrián Maravilla Martínez ganó de cabeza en el área rival ante una mala salida de Rodrigo Rey y tras el cabezazo fue Zaracho quien empujó la pelota y desató la alegría de la hinchada.

EL PRIMER AMONESTADO DEL CLÁSICO: Barinaga vio la amarilla en Racing por este patadón a Maxi Meza. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/9LKVxg0pwu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

Ya en el complemento, el Rojo fue en busca de la igualdad y Meza lideró los ataques del conjunto visitante. El mediocampista ofensivo recibió una infracción en el área, producto de un cruce tardío de Gonzalo Escudero, y desde los 12 pasos logró el empate. Puso el marcador 1-1 mediante una fuerte definición cruzada que Facundo Cambeses no llegó a desviar.

PENAL PARA INDEPENDIENTE POR FALTA DE ESCUDERO El defensor de Racing bajó a Meza dentro del área y Tello sancionó penal. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/fL8zMBTxaa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

Una vez finalizado el encuentro, cuando Facundo Tello pitó el final, llegó la desaprobación desde las tribunas del Cilindro de Avellaneda, que se traducieron en silbidos y cantos en contra de los futbolistas y la dirigencia de Racing encabezada por Diego Milito.

Cabe destacar que la Racing posee 12 puntos y se encuentra a seis unidades de la zona de clasificación. Por su parte, el Independiente de Jadson Viera acumula 19 unidades y se posiciona séptimo en su zona.

La próxima jornada también habrá clásicos ya que los dirigidos por Sebastián Romero visitarán a River Plate el domingo 25 de octubre, a partir de las 19:15 horas. En cuanto a Independiente, recibirá a Boca Juniors ese mismo día, desde las 17:00 horas, en el Libertadores de América.