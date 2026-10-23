Detuvieron a Ariel Vallejos, el financista cercano a Chiqui Tapia

La Justicia ordenó detener a Ariel Vallejos, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero.

El pedido de detención fue dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran al empresario en el domicilio que había informado ante la Justicia.

Si bien, el titular de Sur Finanzas se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden de detención, el magistrado lo consideró en desacato por mentir con el domicilio que había declarado dentro de un country.

Fuente: Nexofin