Patricia Bullrich volvió a tensar la relación con Milei: “Sin gasto descontrolado ni plan platita”

Mientras se muestra cada vez más distanciadas de las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei, la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, celebró las medidas en favor de los empresarios.

“El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde”, indicó la legisladora respecto a la decisión que comunicó el ministro de economía, Luis Caputo, ante la UIA.

Asimismo, la senadora agregó: “Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas. Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental”.

Fuente: Nexofin