El riesgo país supera los 820 puntos y las acciones argentinas pierden hasta un 2% en Wall Street

En una jornada de inestabilidad financiera marcada por las elecciones de medio término en Estados Unidos, los activos argentinos y el riesgo país, muestran cimbronazos.

El indicador que mide el JP Morgan se dispara y alcanza los 821 puntos básicos, este martes 3 de noviembre. Si bien, el índice muestra subas de hasta el 24% desde octubre, alcanza su máximo en este año.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, pierden hasta un 2%, principalmente impulsadas por la caída en el precio del petróleo en el marco de un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Fuente: Nexofin