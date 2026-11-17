La Cancillería repudió este martes la agenda oficial de la princesa Ana en las Islas Malvinas, en pleno litigio internacional con el Reino Unido.

El comunicado oficial advirtió que sus actividades “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.

La integrante de la realeza arribó el 9 de noviembre junto a su esposo, Timothy Laurence, para cumplir una gira que finalizará el 20 de noviembre en las Georgias del Sur. El recorrido coincidió con las audiencias en Hamburgo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por la explotación petrolera.

Fuente: Nexofin