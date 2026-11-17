La Selección Argentina se encuentra goleando a Costa Rica en el último amistoso de 2026. Si bien el rival ha demostrado su inferioridad futbolística, la actuación de Nico Paz se ha llevado todos los elogios. Tras el segundo gol del futbolista del Como, Enzo Fernández no dudó en mostrar su asombro por la calidad del tanto.

La Albiceleste vence, de momento, al combinado Tico por 6-0, con un doblete del ex Real Madrid y otro de Julián Álvarez, mientras que los tantos restantes lo marcaron Franco Mastantuono y Alexis Mac Allister.

El gol de Nico Paz y la reacción de Enzo

Corría el minuto 37 del primer tiempo y uno de los candidatos a llevar la camiseta número 10 tras la salida de Lionel Messi ya tenía un verdadero golazo en su cuenta personal para abrir el marcador. Sin embargo, no se conformó con eso y fue por más.

Paz recibió la pelota, condujo, aguantó la marca de los defensores costarricenses y, con un potente remate de derecha al primer palo, marcó el 3-0.

Esto provocó la reacción de algunos de sus compañeros, entre ellos Emiliano Martínez y Enzo Fernández. El mediocampista del Manchester City se acercó a abrazar al futbolista y no ocultó su asombro por el tanto, felicitando al jugador surgido de las inferiores del Real Madrid.

¿Qué te pareció el segundo gol de Nico Paz, Enzo? PUFFFF https://t.co/EEi9dr9jsW — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Nico no salió a disputar el segundo tiempo, ya que Lionel Scaloni decidió darle descanso e hizo ingresar a Franco Mastantuono en su lugar. De esta manera, el hispanoargentino se marcha con un saldo más que positivo de esta fecha FIFA.

¿El heredero de la 10?

Paz es uno de los grandes candidatos a ponerse el histórico dorsal que supieron llevar Lionel Messi y Diego Maradona. Junto a él aparecen otros nombres de peso, como Julián Álvarez y Lautaro Martínez.