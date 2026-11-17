La Selección Argentina goleó y gustó. Tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera, la historia fue diferente en el Mario Alberto Kempes, donde la Albiceleste se impuso por 7-0 ante Costa Rica. Un gran primer tiempo de Nico Paz y un complemento con varias caras nuevas marcaron el último amistoso de 2026.

El desarrollo del partido

Desde el comienzo, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni mostró su clara superioridad sobre los Ticos. A partir de esto, el primer tanto llegó por medio de Nico Paz, quien recibió un pase de taco de Enzo Fernández y colocó la pelota en el ángulo para romper el cero.

Pocos minutos más tarde, Emiliano Martínez tuvo una gran intervención ante un remate de Josimar Méndez, que representó el único susto de la noche para la Albiceleste.

Posteriormente, Julián Álvarez conectó un centro atrás de Agustín Giay y marcó el 2-0.

Luego llegó la obra maestra. Paz realizó una gran jugada, aguantó la marca y gambeteó a varios defensores costarricenses antes de sacar un potente remate para firmar su doblete.

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO! A los 38′, Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

El primer tiempo todavía tendría una emoción más. Álvarez recibió dentro del área, eludió a un defensor y definió arriba para ampliar la diferencia y poner el 4-0.

En el complemento, Scaloni aprovechó para darle minutos a caras nuevas como Mariano Troilo y Aaron Anselmino, además de otros nombres conocidos como Franco Mastantuono y el Flaco López.

El propio Mastantuono fue el encargado de marcar el 5-0 con un remate desde afuera del área, favorecido por una floja respuesta del arquero costarricense.

🇦🇷⚽ ¡PALIZA DE ARGENTINA! A los 48′, Mastantuono marcó el 5-0 ante Costa Rica. https://t.co/ALDLfOGTDd — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Más tarde, Alexis Mac Allister se metió en el área, gambeteó con tranquilidad y estableció el 6-0.

Finalmente, Mastantuono selló el 7-0 definitivo y consiguió su primer doblete con la camiseta de la Albiceleste.

El récord del Dibu Martínez

Con el 7-0, el marplatense igualó a Sergio Romero como el guardameta con más vallas invictas en la historia de la Selección Argentina.