La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una extensa sesión especial, convocada para las 12, con dos proyectos centrales para el Gobierno: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La mayor dificultad para La Libertad Avanza estará en la primera iniciativa. Si bien cuenta con los votos para aprobarla en general, no tiene garantizado el respaldo necesario para sostener todos sus artículos. El capítulo 7 concentra las objeciones de bloques dialoguistas, que reclaman modificaciones de fondo.

Ese apartado contempla sanciones por actividades de inteligencia para gobiernos extranjeros, revelación de secretos de Estado y acciones de sabotaje. También incorpora cambios al sistema electoral y requiere 129 votos para su aprobación, una mayoría que el oficialismo todavía no consiguió reunir.

Fuente: Nexofin