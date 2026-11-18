Racing continúa con la búsqueda del entrenador que encabezará su proyecto futbolístico en 2027 y Diego Milito comenzó a evaluar una alternativa que no estaba entre los principales nombres que habían trascendido. El presidente de la Academia sondeó a Walter Samuel, quien este martes disputará su último partido como integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina. Sin embargo, el exdefensor tendría avanzada una propuesta para continuar su carrera en el exterior.

El contacto de Milito con Samuel

Según varias fuentes, el exdefensor tendría encaminada su llegada a un equipo del extranjero, aunque por el momento no se conoció cuál sería el club ni si existe una negociación formal.

El vínculo entre Walter y Milito podría facilitar un eventual acercamiento. Ambos compartieron plantel en el Inter de Milán y en la Selección Argentina, además de mantener una estrecha amistad. Por eso, el presidente de Racing decidió consultar su situación para conocer su predisposición ante la posibilidad de asumir como entrenador principal.

No sería la primera vez que el Samuel recibe una propuesta para sumarse a un cuerpo técnico fuera del seleccionado. En junio de 2025, Cristian Chivu lo había llamado para ofrecerle un lugar en su equipo de trabajo en el Inter de Milán. En aquella oportunidad, el exdefensor optó por continuar junto a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

Guillermo Barros Schelotto sigue como prioridad

Más allá del interés por Samuel, el principal candidato de Milito continúa siendo Guillermo Barros Schelotto. El entrenador ya tuvo contactos con la dirigencia y mantiene contrato con Vélez hasta diciembre.

Por otra parte, Nicolás Diez, actual técnico de Argentinos Juniors, también aparece entre las alternativas. La intención de Milito es definir cuanto antes al sucesor para comenzar a planificar el plantel y el proyecto deportivo de la próxima temporada.