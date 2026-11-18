Gastón Gaudio sorprendió con una confesión sobre uno de sus pasatiempos durante sus viajes por distintos países. El extenista y candidato a Presidente de Independiente contó que suele fotografiar a personas en situación de calle y recordó cómo comenzó con esa práctica mientras recorría el mundo como jugador profesional. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con Juan Pablo Varsky y rápidamente generaron repercusión.

La particular costumbre durante sus viajes

En medio de la charla, el ganador de Roland Garros explicó que llevaba su cámara a los distintos destinos que visitaba y que comenzó a retratar a personas sin hogar. “Estaba con mi cámara y yo tenía la particularidad de que le sacaba fotos a los homeless en el mundo, así arranqué”, relató.

Lejos de tratarse de una experiencia aislada, Gaudio aseguró que fue construyendo una colección de imágenes a lo largo de sus recorridos. “Entonces empecé sacándole fotos a todos los homeless del mundo. En Túnez tengo unas fotos de homeless que te volvés loco”, comentó.

La respuesta de Varsky fue breve y dejó entrever cierta incomodidad ante el relato del exdeportista: “Sí, sí, sí”.

“TENGO UNAS FOTOS DE HOMELESS QUE TE VOLVÉS LOCO”. La llamativa frase de Gastón Gaudio que generó indignación en las redes sociales. https://t.co/ugy0PLkzLS — Vía País (@ViaBsAscomar) November 12, 2026

Gaudio, en plena carrera por la presidencia

La entrevista también se produjo en un momento particular para el extenista, que busca llegar a la presidencia de Independiente. Según algunos sondeos mencionados, el espacio de Gaudio mantenía una ventaja de entre ocho y diez puntos en la disputa electoral.

Sin embargo, su entorno seguía de cerca el crecimiento de Luciano Nakis, uno de sus principales competidores. Desde ese sector sostenían que la diferencia era menor y que la elección estaba más ajustada de lo que indicaban los relevamientos favorables al extenista.