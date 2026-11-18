Las Eliminatorias Sudamericanas podrían tener una modificación importante de cara al Mundial 2030. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, adelantó que la próxima edición del certamen tendría un formato diferente al tradicional y contaría con un título en disputa. La propuesta aparece en un escenario con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados por ser anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

El novedoso formato que analiza la Conmebol

En una entrevista, el dirigente uruguayo anticipó que el proceso clasificatorio podría tomar como referencia la Nations League: “Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”.

La iniciativa busca mantener la competitividad entre las diez selecciones sudamericanas, especialmente porque tres de ellas ya tienen garantizada su presencia en la Copa del Mundo. Así, los equipos no solamente tendrían como objetivo conseguir un boleto mundialista, sino también luchar por un nuevo trofeo continental.

Sin embargo, todavía no se conocen las características que tendría el torneo ni cómo se organizarían los encuentros. La posibilidad de implementar grupos, modificar el sistema de todos contra todos o establecer una instancia final son algunas de las cuestiones que deberán resolverse.

Posibles cruces entre Sudamérica y Europa

Además, la propuesta podría incluir un incentivo internacional para las selecciones sudamericanas. Según explicó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Conmebol y la UEFA trabajan en un posible torneo entre ambos continentes, en el que los cruces se definirían según la posición que cada seleccionado consiga en las Eliminatorias. Así, los mejores ubicados podrían enfrentarse a potencias europeas. El dirigente también señaló que los ingresos económicos dependerían de la jerarquía del rival que le toque a cada equipo.

Por el momento, la Conmebol no oficializó ninguna modificación reglamentaria. La propuesta deberá ser analizada por las autoridades del organismo, que también tendrán que definir cuántas plazas tendrá Sudamérica para la próxima cita mundialista y cuándo comenzará el nuevo proceso.