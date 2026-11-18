La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional disminuyó en dos años la pena por abuso sexual impuesta al exgobernador José Alperovich.

Los magistrados Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse resolvieron “fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión”, modificando los 16 años dictados originalmente por el juez Juan María Ramos Padilla.

Por mayoría, el tribunal cuestionó que se computara la estrategia defensiva como un elemento agravante en el fallo previo. Al respecto, el camarista Días sostuvo que “el imputado no tiene obligación de decir la verdad” y consideró además la avanzada edad, la salud y los vínculos familiares del acusado.

Fuente: Nexofin