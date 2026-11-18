El presidente Javier Milei desmintió rumores de ruptura con la senadora Patricia Bullrich durante una entrevista en el canal A24.

Al rechazar una eventual salida de la legisladora de La Libertad Avanza, el mandatario afirmó: “Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”.

Asimismo, el jefe de Estado aclaró que su reciente publicación crítica en Instagram estaba dirigida exclusivamente al kirchnerismo parlamentario y no a su aliada. En ese sentido, acusó a la oposición de intentar 40 leyes contra el equilibrio fiscal.

Fuente: Nexofin