Con la ilusión de conquistar nuevamente Sudamérica y con Juan Román Riquelme a la cabeza, Boca partió rumbo a Barranquilla este miércoles tal y como estaba programado. Viaje a Colombia donde lo esperan miles de hinchas Xeneizes y faltan arribar aún más.

El Vasco Arruabarrena lleva al plantel completo de cara a la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Mineiro. Atrás quedó el susto por la molestia y los estudios de Milton Delgado, quien será titular el sábado junto a Leandro Paredes y el Ruso Ascacibar.

El galo, comandado por Eduardo Domínguez, también voló con destino a tierras cafeteras. El técnico argentino sabe que va de punto y así lo hizo público: “Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18… ¿quién tiene más presión?”

El Barba tiene saldo positivo contra el Xeneize producto de su anterior ciclo en Estudiantes de La Plata…

El flamante campeón de la Tabla Anual se hospedará en el hotel Estelar Alto Prado y entrenará desde el jueves en el estadio Romelio Martínez. Inicialmente lo iba a hacer en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, pero finalmente allí hará las prácticas el conjunto de Belo Horizonte, según indican los medios locales.

Para el viernes 20 los hinchas de Boca se están autoconvocando para un banderazo multidudinario en el Gran Malecón del Río, un centro neurálgico de la ciudad donde se encuentra una rueda panorámica de 65 metros llamada Luna del Río Barranquilla.