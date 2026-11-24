Claudio Úbeda fue uno de los protagonistas del cierre de la Copa Potrero y, desde allí, se tomó un momento para hablar sobre la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026. El exdirector técnico del Xeneize elogió el rendimiento del equipo frente a Atlético Mineiro y consideró que fue un justo ganador del certamen internacional.

“La Copa Sudamericana la ganó con jerarquía. La verdad que Boca hizo ver a Atlético Mineiro con muchas dificultades desde la gestión de juego, la presión, de todos lados fue muy superior y justo ganador de la Copa Sudamericana. Se lo merece Boca, se merece ganar el torneo nacional y tiene plantel para seguir peleando por todo”, expresó el Sifón.

“LA GANÓ CON JERARQUÍA”. En la previa del partido de las estrellas de la Copa Potrero, el Sifón Ubeda analizó el título de Boca en la CONMEBOL #Sudamericana y dejó en claro que el Xeneize… ¡VA POR TODO! 📺 Mirá toda la #CopaPotrero por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Gz00DPCZqZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

El presente del Xeneize tras su salida

El entrenador tuvo un paso por el banco xeneize durante la primera parte de 2026. Bajo su conducción, el equipo consiguió 30 de los 63 puntos que le permitieron quedarse con la tabla anual, aunque también sufrió la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aquella campaña lo llevó a disputar los playoffs de la Sudamericana, instancia en la que comenzó el camino que terminó con la consagración. Tras la salida de Úbeda, Rodolfo Arruabarrena asumió la conducción y logró cambiarle la cara al equipo.

Después de cortar una sequía internacional de 18 años, Boca volvió a enfocarse en las competencias locales. El equipo ya piensa en los octavos de final del Torneo Clausura, donde tendrá que enfrentar a Independiente Rivadavia.

Además, mantiene la ilusión de seguir sumando títulos durante el cierre de la temporada, con la final de la Copa Argentina frente a Platense entre sus próximos objetivos.