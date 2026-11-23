Lionel Scaloni volvió a demostrar su espíritu competitivo, aunque esta vez lejos de las canchas y de la Selección Argentina. El entrenador participó del Gran Fondo Siete Lagos, una exigente prueba de ciclismo disputada en la Patagonia, terminó entre los tres mejores de su categoría y consiguió la clasificación al Mundial que se realizará en Francia en 2027.

El cuerpo técnico presente

Scaloni completó los 110 kilómetros que unen San Martín de los Andes con Villa La Angostura en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Con ese registro, finalizó tercero entre los competidores de la categoría masculina de 45 a 49 años, en la que participaron 179 ciclistas. La diferencia con el segundo puesto fue mínima, lo que refleja el buen rendimiento del entrenador argentino en una competencia de alto nivel.

El director técnico no estuvo solo durante la jornada. Varios integrantes de su cuerpo técnico también se sumaron a la competencia y compartieron el recorrido por los paisajes patagónicos.

🥉🇦🇷 Lionel Scaloni terminó ¡3RO! en el Gran Fondo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre 179 competidores. El DT clasificó al MUNDIAL que se hará en FRANCIA en 2027. 🚴🏼‍♂️ https://t.co/fG27iiVHd5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

Pablo Aimar y Walter Samuel participaron en la misma categoría que Scaloni y terminaron en los puestos 43 y 44. Ambos cruzaron la meta separados por una fracción de segundo. Roberto Ayala también compitió en la división de 50 a 54 años y finalizó en la posición 159, con un tiempo superior a las cinco horas.

La edición de este año del Gran Fondo Siete Lagos tuvo una particularidad: por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria para el campeonato mundial.

El resultado le permitió a Scaloni asegurarse un lugar en la cita que tendrá lugar en Francia durante agosto de 2027. El entrenador campeón del mundo sumó un nuevo desafío deportivo a su vida fuera del fútbol y tendrá la posibilidad de representar al país en otra disciplina.