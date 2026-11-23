El destacado rendimiento de Nico Paz en el Como y sus habituales convocatorias a la Selección Argentina volvieron a situar en el centro del debate su eventual retorno al Real Madrid. Sin embargo, en la antesala del encuentro frente al PSV por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, el entrenador José Mourinho prefirió mantenerse al margen de las especulaciones sobre el futuro del futbolista.

Al ser interrogado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el conjunto español ejecute la cláusula de repatriación a mediados de 2027, el estratega portugués fue contundente para dar por terminada la repregunta: “No es mi jugador”, sentenció al evitar emitir cualquier apreciación futbolística sobre el mediocampista o sobre las gestiones entre ambas instituciones.

El traspaso del volante al conjunto italiano a mediados de 2026 contempló pautas contractuales ideadas para que el club madrileño conserve una vía de retorno. Aunque inicialmente la operación se concretó a cambio de seis millones de euros con una opción de recompra de nueve millones, ese mecanismo expiró y las condiciones financieras se modificaron drásticamente.

Actualmente, en caso de que la directiva del Merengue decida repatriar a la joven promesa argentina, deberá realizar una erogación de 80 millones de euros. Pese al elevado monto de la cláusula, la constante evolución del futbolista y los valores actuales del mercado internacional mantienen encendida la expectativa en la capital española.