En medio del escándalo por la actividad homenaje a Marco Roberto Santucho, el fallecido terrorista líder del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) durante la guerrilla de los años setenta que precedió al golpe de Estado de 1976, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a una reunión excepcional para tratar la cuestión ante el amplio rechazo que despertó en el Gobierno nacional y el rectorado de la casa de estudios superiores.

La Facultad de Ciencias Sociales es lugar en donde se ideó este homenaje y es por eso que se encuentra en el ojo de la tormenta. Su decana Ana Arias, vinculada al kirchnerismo, defendió al acto al considerarlo una “reivindicación de las militancias”, aunque remarcó que se trató de una iniciativa aprobada por el Centro de Estudiantes.

La convocatoria en Sociales tendrá lugar este martes a las 19 horas, un día antes del encuentro del Consejo Superior de la UBA, en el cual, adelantó el vicerrector Emiliano Yacobitti a Infobae, que se presentará un repudio a la actividad que homenajea al terrorista.

Fuente: Nexofin