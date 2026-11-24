En el marco del juicio contra Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto” de La Plata, en donde se la juzga por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024, cuando la joven corría una picada con su coche.

La fiscalía solicitó 10 años de cárcel para la imputada, además de unos 20 años de inhabilitación para conducir y que se le aplique una tobillera electrónica como método de monitoreo.

El pedido fue realizado por el fiscal Martín Chiorazzi, quien durante los alegatos de cierre del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, realizó los pedidos a los jueves Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo.

Fuente: Nexofin