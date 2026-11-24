Cuesta creer el presente financiero que atraviesa Argentinos Juniors, una de las instituciones generalmente más ordenadas del fútbol en nuestro país, con escasas situaciones de este calibre en los últimos años.

Un club que ha estado luchando en lo más alto del fútbol argentino constantemente en las últimas temporadas, y tal vez su única cruz sea justamente eso; no haber podido sumar una estrella con las grandes campañas realizadas.

Lo cierto es que la institución ha sufrido un fuerte desequilibro ecónomico que derivó en deudas bancarias, cheques atrasados sin fondos y un plantel sin recibir sus salarios.

Más llama la atención si ponemos en la balanza la millonaria venta de Alan Lescano al fútbol brasileño, en casi 10 millones de dólares, sumado a las salidas de Tobías Ramírez (River); Leandro Lozano (Boca) y Román Riquelme y Federico Fattori (Talleres), todas ellas en este 2026.

El salvavidas de la AFA

El secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino y presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, una persona muy ligada al núcleo duro de Claudio “Chiqui” Tapia, recibió un adelantó millonario de la casa madre en pos de paliar las deudas.

Según comunicó el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, AFA le adelantó un monto de nueve cifras al club para que pueda pagar salarios atrasados, se ponga al día con las deudas y pueda levantar inhibiciones.

Cabe señalar que el Bicho despidió el 2026 con derrota en su casa ante Independiente, que le revirtió resultado en La Paternal y lo eliminó del Torneo Clausura.