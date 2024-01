El reflujo gastroesofágico ocurre cuando parte del contenido ácido del estómago asciende hacia el esófago, por diferentes causas. El esófago no está preparado para recibir este ácido y aparecen el ardor (acidez), dolor y, a veces, la regurgitación (es el caso extremo en el que el ácido sube por todo el esófago hasta la garganta o la boca). Incluso se puede manifestar con ronquera o asma.

Puede estar causado por una hernia de hiato, en la que parte del estómago pasa por encima del diafragma y se aloja en la cavidad torácica, pero esto no es siempre necesario. A veces, el esfínter esofágico inferior no funciona como debería por otras causas y no puede contener los ácidos estomacales. Son factores de riesgo la obesidad, el tabaco, el alcohol y el embarazo, y también puede ser el efecto adverso de algunos medicamentos.

Fuente: Nexofin