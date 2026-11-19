Gianluca Prestianni atraviesa un gran presente futbolístico y volvió a ser protagonista con la Selección Argentina durante la última fecha FIFA. Después de la goleada por 7-0 ante Costa Rica, el delantero de Benfica recordó uno de los episodios más difíciles de su carrera: el conflicto con Vinícius Junior y la posterior sanción que recibió por parte de la UEFA.

La sanción que recibió tras el cruce con Vini

El conflicto ocurrió durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, cuando Vinicius denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino. Tras una investigación, la UEFA le impuso a Prestianni una suspensión de seis encuentros por conducta discriminatoria.

En zona mixta, el futbolista de 20 años fue consultado sobre si su actualidad representaba una especie de revancha después de todo lo que vivió a comienzos de año. Sin embargo, descartó esa interpretación y destacó el respaldo que recibió de su entorno.

“No, no sé si revancha. Trabajé mucho, la gente cercana y del club me brindó todo su apoyo. Saben la persona que soy yo y eso creo que me ayudó mucho. Después, lo que opinaba gente que no me conoce no me daba lo mismo”, expresó.

Luego, profundizó sobre cómo atravesó ese momento: “Por suerte, pude trabajar fuerte mentalmente con la gente que me rodea. Era dar vuelta la página porque sabía cómo habían sido las cosas. Me acusaron sin saber nada”.

El delantero ya cumplió un partido, mientras que otros tres quedaron sujetos a un período de prueba de dos años. Además, la FIFA extendió el castigo a nivel mundial, una decisión que habría influido en su ausencia de la lista argentina para el Mundial 2026.