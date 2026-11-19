La jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció la eliminación del artículo sobre listas colectoras en la reforma electoral.

Tras alcanzar las 10 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Agustín Coto, el oficialismo buscará debatir el proyecto el jueves 26 de noviembre y alcanzar los 37 votos.

El acuerdo parlamentario permitió destrabar diferencias con los bloques aliados y restablecer el esquema proporcional D’Hondt en lugar del sistema de adhesiones. Sobre esta modificación, la legisladora afirmó: “Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”.

Fuente: Nexofin