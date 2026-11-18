Nico Paz se encuentra en el centro de la escena futbolística luego de sus dos goles frente a Costa Rica. Pero además de su juego y sus golazos, se conoció que la propia madre de Lionel Messi bendijo al joven del Como: “Vos sos el sucesor de mi hijo”.

Está al caer que Paz se quedará con la camiseta número 10 de la Selección Argentina ganándole la pulseada a Lautaro, Enzo y Mac Allister.

Fabián, el tío de Nico Paz, dio una entrevista en la que contó los detalles del cruce de su sobrino con Celia Cuccittini. “Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo, jugar con él y ya eso fue como tocar el cielo con las manos. Como que no se la cree”, comenzó.

“Y además, al no vivir acá, no tiene tanto la presión como otros jugadores de jugar bien. Ustedes saben cómo es esto. Acá el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión, con otra locura. Entonces, él se sorprende mucho todavía”, dijo en diálogo con Radio La Red.

La bendición de Celia a Paz en la despedida ante Benín en el Monumental: “Es más, en el último partido que yo lo fui a ver, que fue el de la despedida de Messi, Nico salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Entonces, la fue a saludar porque la conocía y la madre de Messi le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’”.

“Cuando estaba en el auto esperándolo y salió, estaba shockeado y me dijo: ‘No me la puedo creer lo que me acaba de pasar’. Y contó eso como algo muy increíble. Es como un niño en el fondo. Fue genial la emoción que le generó”, cerró.

Las flores de Scaloni a Paz

El entrenador del seleccionado hizo declaraciones luego del partido en Córdoba: “Es un jugador que todavía puede dar más y hoy ha hecho un partido muy bueno. Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca y cuando tiene que jugar también. Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él, ha jugado estos dos partidos muy bien, se ha hecho cargo en muchas ocasiones”.

Además de Paz, Prestianni fue otro de los jóvenes que tuvo minutos y aprovechó su chance. Se rumorea que el ex Vélez puede dar el salto en Europa debido al interés del París Saint-Germain.