El Inter Miami de Luís Suarez y Lionel Messi se midió durante la noche de ayer con la Selección de El Salvador, en su primer amistoso de pretemporada para ponerse a punto para un largo año, aunque no todo fue color de rosa para el equipo estadounidense: Facundo Farías salió lesionado en el segundo tiempo.

Corrían los 67 minutos de partido, cuando una dura entrada de Darwin Cedrón obligó al jugador a dejar el campo de juego siendo llevado en una camilla hasta el vestuario, tapándose la cara debido a las lagrimas, lo cual no dejó una buena impresión en sus compañeros ni en los fanáticos, que temen por la noticia que puedan recibir en las próximas horas. Tras el partido, se subió al micro con ayuda del cuerpo técnico.

😳 Así se retiró del estadio Facundo Farías 🇦🇷, luego del partido ante El Salvador 🇸🇻. Hay preocupación en el #InterMiamiCF. pic.twitter.com/MnF5kAbZiO Publicidad — Rincón MLS (@RinconMLS) January 20, 2024

En las repeticiones se logró ver como el ex Colón pierde estabilidad en la rodilla izquierda, lo que provocó que se doble de mala manera y si bien aún se esperan los resultados, no se espera la mejor de las noticias. Cabe destacar que esta no es la primera vez que sufre una lesión en la rodilla, ya que en 2022 sufrió la ruptura parcial del ligamento cruzado anterior con inestabilidad moderada en su rodilla derecha, que lo dejó casi un año fuera del campo de juego.