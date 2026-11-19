Sorpresiva aparición viral de Facundo Conte, aquel jugador de la Selección Argentina de vóley medallista olímpico en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que tuvo su retiro de la práctica profesional 2024.

El Heredero publicó un video en su Instagram que por el contenido del mismo se viralizó. En el mismo aparece con todo el torso desnudo, la cara pintada, integrando una tribu amazónica en las sierras cordobesas.

“Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer”, remarcó en el texto que acompañó a su posteo.

🏐 FACUNDO CONTE Y UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL EN CÓRDOBA 🌿 El exjugador de la Selección Argentina de vóley participó de un retiro junto a la tribu Yawanawa, en las sierras cordobesas, y compartió una experiencia diferente, lejos de las canchas 👀 https://t.co/mByyKWWyxs — Diario Olé (@DiarioOle) November 18, 2026

En su relato confiesa que “fue hermoso” lo que vivió en la tribu Yawanawá, ubicado en lugar al que llama tierra sagrada, donde se realizan distintos tipos de retiros espirituales.

La reaparición de Conte en redes sociales, ya alejado del vóley tras su retiro en el país dos años atrás, generó distintas repercusiones en las plataformas, sobre todo porque a menudo no se ven este tipo de prácticas en figuras del deporte.