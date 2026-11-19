La Selección Argentina despidió el 2026 a lo grande, con una goleada apabullante y esperanzadora teniendo en cuenta el inicio de la era post Messi: fue 7-0 ante Costa Rica en un amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Brillaron todos, pero sobresalió Nico Paz, quien está llamado a ser el reemplazante natural del astro rosarino y el heredero de la camiseta número 10. El cierre de la noche fue emotivo, con llantos en el grupo.

Ya en los vestuarios, los jugadores de la Albiceleste corearon: “Olé, olé, olé, Walter, Walter”. Anoche fue la despedida de Samuel del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, tal como se había anunciado meses atrás.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, le dio una plaqueta en nombre de todo el plantel en una especie de homenaje por su arduo trabajo al frente del equipo.

En la despedida de Walter Samuel dentro del vestuario de la Selección Argentina, LIONEL SCALONI y DIBU MARTÍNEZ no pudieron contener la emoción 🥹🇦🇷 Luego del último partido de su ayudante, el DT vivió un momento especial y quedó al borde de las lágrimas 💔 📹: AFA Selección https://t.co/mPYBDMJvb0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 18, 2026

Las palabras de despedida

No pudo extenderse mucho Samuel por la emotividad del momento. Con la voz entre cortada y Scaloni llorando detrás suyo, agradeció a cada uno de los presentes, y resaltó a los jugadores por todo lo hecho en conjunto: