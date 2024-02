Es frecuente que regresar de la escuela los niños lleguen con la mochila llena de algún tipo de suciedad, restos de tierra o comida, manchas difíciles de eliminar.

Una de las cosas que podés hacer antes de iniciar el proceso de limpieza es tratar las manchas que tiene. De este modo, no te demorarás tanto en dejarla limpia por completo. Lo más recomendable es que uses un removedor de manchas que no contenga blanqueador.

Otra método para limpiar las manchas y residuos de comida es dejarla remojar aproximadamente una o dos horas en una solución de agua y quitamanchas. Esto hará que se despeguen por completo las manchas más difíciles sin necesidad de refregar demás.

Fuente: Nexofin