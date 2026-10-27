VIDEO | El increíble festejo de los hinchas del Fleetwood Town tras eliminar al Arsenal

Sin lugar a dudas, las copas nacionales suelen ofrecer grandes sorpresas en cada edición. Eso fue lo que sucedió en la cuarta ronda de la Carabao Cup, donde el Fleetwood Town, equipo de la cuarta división inglesa, eliminó por penales al Arsenal. La clasificación histórica desató una invasión multitudinaria de hinchas que festejaron de manera alocada un triunfo inolvidable.

Una gesta histórica

Apenas 20 minutos después del inicio del encuentro, Loupalo-Bi le ganó la posición a Marli Salmon, quedó mano a mano con Illan Meslier y definió de zurda, cruzado, para hacer enloquecer a todo el Highbury Stadium, el estadio que actualmente utiliza el Fleetwood Town.

A moment Aaron Loupalo-Bi will never forget ❤️ @ftfc #EFL | #CarabaoCup https://t.co/ojTSddcNqn — Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 27, 2026

Si bien los Gunners generaron algunas ocasiones en lo que restó de la primera parte, el arquero Jay Lynch respondió de gran manera para mantener su arco en cero.

Sin embargo, en el complemento, Viktor Gyökeres igualó el encuentro al empujar la pelota tras ganarle la posición a Finley Potter.

A partir de ese momento, el Fleetwood Town apostó por resistir y aguantar el resultado el mayor tiempo posible. En contraparte, el Arsenal buscó desesperadamente la victoria, pero no logró romper la igualdad. De esta manera, la clasificación se definiría desde los doce pasos.

Los penales y la locura en los festejos

Los Pescadores comenzaron ejecutando los penales y fueron letales. Después de que ambos equipos convirtieran sus primeros cuatro remates, llegó el turno de Bruno Guimarães. El brasileño abrió el pie, pero Lynch contuvo su disparo y dejó a su equipo a un paso de la gesta histórica.

En el penal decisivo, Conor Haughey cruzó el remate con potencia para sellar el 5-3 y desatar la locura en el Highbury Stadium.

The moment Fleetwood Town beat Arsenal in the biggest cup shock of all time🤯 https://t.co/PTMBB3pJpl — Ross McCulloch (@Rossmac212) October 27, 2026

Los hinchas invadieron el campo de juego para celebrar junto a los futbolistas. Las imágenes de los festejos no tardaron en viralizarse por la euforia de los jugadores y los fanáticos, que celebraron una clasificación histórica ante el Arsenal, uno de los grandes protagonistas del fútbol inglés.