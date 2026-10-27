En su cumpleaños, Lula criticó a Flávio Bolsonaro por su partida a Estados Unidos y agradeció a Cristina Kirchner

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la partida de su rival Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

Durante la celebración de sus 81 años, el mandatario reelecto calificó el viaje del opositor expresando: “Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”.

El referente del Partido de los Trabajadores rememoró su propia permanencia en el país durante los procesos judiciales que enfrentó. Al comparar las posturas adoptadas tras la contienda, el jefe de Estado afirmó: “decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal”.

Fuente: Nexofin