Qué conviene revisar cuando el lavarropas empieza a vibrar demasiado

Si el lavarropas empieza a sacudirse con fuerza durante el centrifugado, no siempre significa que tenga una avería. A veces, el problema aparece por una carga de ropa mal distribuida o porque el equipo no está apoyado de manera estable. Sin embargo, cuando los golpes son intensos, se repiten en cada lavado o el aparato se desplaza de su lugar, conviene detenerlo y revisar qué está pasando antes de seguir utilizándolo.

Primero, revisá cómo está distribuida la ropa

Una de las causas más comunes es que las prendas se agrupen de un solo lado del tambor. Esto puede ocurrir al lavar una toalla grande, una manta o pocas prendas pesadas, que absorben agua y generan un desequilibrio durante el giro.

Si el equipo se sacude, pausá el programa y esperá a que el tambor se detenga por completo antes de abrir la puerta. Después, redistribuí las prendas y comprobá que la carga no supere el límite recomendado por el fabricante. Tampoco conviene lavar una sola pieza voluminosa si el manual indica que puede generar desequilibrios.

Fuente: Nexofin