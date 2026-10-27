Serie A: gol y asistencia de Nico Paz en la agónica remontada del Como ante Torino

En el marco de la novena fecha de la Serie A, el Como 1907 visitó al Torino con el objetivo de extender su buena racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, el cuadro turinés parecía arruinarles la fiesta a los dirigidos por Cesc Fàbregas con un gol de Che Adams. No obstante, Nico Paz, figura y líder del equipo visitante, se vistió de héroe con un gol y una asistencia agónica para llevarse los tres puntos.

Actuación estelar del argentino

El partido se presentaba como uno de los más atractivos de la jornada, puesto que ambos equipos estaban separados por tan solo tres puntos. Sin embargo, el Torino golpeó rápidamente mediante un centro atrás de Kian Fitz-Jim que Che Adams conectó para abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido 20 minutos de juego.

Pese a que el Como tuvo oportunidades para empatar durante la primera mitad y parte del complemento, la imprecisión de los delanteros y las buenas respuestas del arquero Lucas Perri impidieron que llegara la igualdad.

Fue entonces cuando apareció el argentino. A poco menos de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario, Nico Paz envió un centro preciso para que Jacobo Ramón conectara de cabeza e igualara el partido.

LA ASISTENCIA DE NICO PAZ. QUÉ PEGADA, POR FAVOR. 😮‍💨🇦🇷 https://t.co/MbOiTMVJRe — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 27, 2026

Pero eso no fue todo. El argentino decidió imitar a su compañero y, a falta de dos minutos para el cierre, cabeceó un centro de Yan Couto para vencer a Perri y dar vuelta el marcador de manera agónica.

PFFF, EL CABEZAZO DE NICO PAZ PARA DAR VUELTA EL PARTIDO EN CINCO MINUTOS. LO GANÓ SOLO… LÍDER TOTAL. 🤯🇦🇷 https://t.co/P3DWOJv8dl — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 27, 2026

Ya en tiempo de descuento, Martin Baturina aprovechó un error insólito de la defensa del Torino y sentenció el 3-1 definitivo.

Con esta victoria, el Como 1907 se ubica en la cuarta posición de la Serie A, con 20 puntos.

Los números de Nico Paz en la temporada 2026/27

En lo que va de la temporada, el exjugador del Real Madrid acumula cinco goles y seis asistencias en 11 partidos.