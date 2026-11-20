Sorpresa en el hotel donde hospeda Boca en Barranquilla: en las primeras horas del jueves apareció una delegación de médicos de la CONMEBOL para realizar control antidoping de rutina.

Lo llamativo es que el equipo argentino aterrizó entrada la madrugada en Colombia, luego un vuelo chárter que duró seis horas. Los jugadores se encontraban descansando en las piezas cuando se dio a conocer la situación.

No todos tuvieron que prestar muestras ya que es por sorteo y no a la elección. Debido a este imprevisto, hubo detalles que se modificaron en la hoja de ruta que había armado el cuerpo técnico, atrasándose el horario del desayuno pautado.

Boca se entrenará por la tarde por primera vez en Barranquilla en un horario que coincidirá con el de la final. La idea del Vasco Arrabuarrena es justamente eso, que el equipo se adapte al calor y a la humedad de la hora del partido del próximo sábado.

La idea era hacerlo en el predio de la Federación Colombiana, mismo sitio que eligió Atlético Mineiro. Como Boca es visitante, el equipo brasileño pidió entrenarse por la tarde obligando al Xeneize a hacerlo temprano para no coincidir. Esto motivó la decisión de mudar la sede de los entrenamientos.