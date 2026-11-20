El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz llegará este viernes a su definición.

A las 10.30, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará a conocer si condena o absuelve al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de matar a Díaz de cuatro disparos en Villa Lugano, en julio de 2018.

Las posiciones de las partes quedaron enfrentadas en los alegatos. El fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y 6 meses de prisión. Afirmó que el músico comprendía sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. También pidió que sea detenido cuando concluya su internación.

Fuente: Nexofin