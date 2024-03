Cuando las selecciones atraen toda la atención del mundo del fútbol, Liverpool anunció a su nuevo “refuerzo” en medio de la Fecha FIFA.

Se trata de Richard Hughes, nuevo director deportivo de los Reds. La noticia se da unos días después del regreso de Michael Edwards para asumir como CEO de fútbol del Fenway Sports Group, el accionista mayoritario.

El comunicado de LFC en sus redes sociales: “Podemos confirmar el nombramiento de Richard Hughes como nuevo director deportivo del club, cargo que asumirá al final de la temporada 2023-24”.

We can confirm the appointment of Richard Hughes as the club’s new sporting director, a post he will take up at the end of the 2023-24 season.

— Liverpool FC (@LFC) March 20, 2024