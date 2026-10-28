Lamine Yamal rompió el silencio tras perder el Balón de Oro: “Llegará mi momento”

El mundo del fútbol se paralizó el último lunes 26 de octubre con la entrega del Balón de Oro. Finalmente, el ganador fue Harry Kane, quien tuvo un año histórico con el Bayern Múnich y la Selección de Inglaterra, imponiéndose por un estrecho margen a Kylian Mbappé. En el tercer lugar quedó otro de los grandes candidatos en la previa de la ceremonia: Lamine Yamal, quien compartió una reflexión a través de sus redes sociales.

Kane cortó una racha de más de 20 años sin que un futbolista inglés ganara el principal galardón individual del fútbol. El último había sido Michael Owen, en 2001.

El posteo de Lamine Yamal

Un día después de la gala, el español publicó un carrusel de fotos en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se lo veía con el Trofeo Kopa, que ganó por tercera vez consecutiva, además de compartir momentos con su familia, su pareja y sus amigos. Junto a las fotografías, dejó un mensaje reflexivo que rápidamente se viralizó en distintos portales.

“LLEGARÁ, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo“, escribió el extremo del Barcelona. Luego, agregó: “Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento“.

Además, felicitó a los distintos ganadores de la ceremonia y expresó su deseo de volver a la actividad con el conjunto culé. “Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar“, sentenció Lamine Yamal.

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Sus números en la temporada 2025/26

En la última temporada, el español registró 24 goles y 18 asistencias en 48 partidos disputados. Además, conquistó LaLiga, la Supercopa de España y el Mundial de 2026.