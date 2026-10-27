Guillermo Duró dejó de ser técnico de Riestra y hay preocupación por el futuro del club

El fútbol argentino sumó una nueva salida de un director técnico. Guillermo Duró presentó su renuncia como entrenador de Deportivo Riestra después de la derrota por 1-0 ante Instituto y dejó al equipo sin conducción a falta de dos fechas para el cierre de la temporada. Ya son más de 25 los técnicos que abandonaron sus cargos en la Primera División durante 2026.

Los motivos de la salida

El entrenador decidió dar un paso al costado tras una nueva caída del Malevo, que atraviesa un momento complicado y todavía no logró asegurar su permanencia en la máxima categoría. Aunque tenía contrato hasta diciembre, el técnico optó por finalizar su ciclo antes de tiempo debido a los resultados deportivos.

Durante su tercera etapa en la institución, Duró dirigió 27 partidos oficiales, con un balance de seis victorias, nueve empates y 12 derrotas. Además, el equipo tuvo dificultades para encontrar regularidad en el Torneo Clausura y quedó comprometido en la lucha por evitar el descenso.

La salida se produjo en un momento delicado: Riestra está cuatro puntos por encima de Aldosivi, que ocupa uno de los puestos de descenso, cuando quedan apenas seis unidades en juego. Por eso, la dirigencia deberá resolver si apuesta por un entrenador interino o busca un reemplazante para afrontar las últimas jornadas.

Los entrenadores que dejaron su cargo en 2026

La renuncia de Duró volvió a poner en evidencia la inestabilidad que atraviesan los bancos de suplentes del fútbol argentino. Entre los nombres más destacados que dejaron sus puestos durante el año aparecen Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet en River, Carlos Tevez en Talleres, Gustavo Costas en Racing y Claudio Úbeda en Boca.

También hubo varios clubes que cambiaron de entrenador más de una vez, como San Lorenzo, Aldosivi y el propio Riestra. Con 30 equipos en Primera División, la cifra de 28 salidas refleja la cantidad de modificaciones que hubo en la conducción técnica durante la temporada.