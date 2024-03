Javier Pastore, futbolista con paso en la Selección Argentina y en el Paris Saint-Germain, reveló que tuvo una conversación con Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar 2022, la cual tuvo una respuesta más que insólita por parte del jugadore de Francia sobre Lionel Messi.

“Con Kylian hablé después del Mundial. Lo vi un par de meses después de la final en Qatar, cuando PSG fue a entrenar y a hacer un partido. Y estuve en el vestuario, con él, con Messi, con Neymar. Lo felicité por el Mundial que había hecho y me dijo: ‘Noooo, si el hijo de puta este de Messi nos ganó el Mundial…’ Como un chiste, como diciendo que Leo lo había ganado solo”, declaró el ex Huracán para una nota de La Nación.

Cabe destacar que Mbappé siempre dejó en claro su admiración por Lionel Messi y que declaró en su momento que compartir cancha y vestuario con el en el Paris Saint-Germain era un sueño cumplido.

Luego, el cordobés habló sobre la joya francesa y destacó sus cualidades: “Hablé mucho con Kylian, es un chico muy centrado: perdió una final y al día siguiente ya estaba pensando en lo próximo que iba a ganar. Tiene una mentalidad increíble. Lo conozco mucho, tengo una muy linda relación con él y es un ganador, compite al 100%. Me sorprende su seriedad a esa edad. Esa seriedad solamente se las había visto a Cristiano Ronaldo y a Messi. Ya en las generaciones nuevas es muy difícil encontrar la concentración y la seriedad que tiene Kylian. No lo veo en otros jóvenes… quizás sí en Haaland. Pero es difícil encontrar esos rasgos. Kylian está siempre concentrado y dispuesto a dar más, y eso siempre me resultó sorprendente”.