Las provincias podrán recibir hasta US$1.500 millones del BID, pero deberán cumplir metas fiscales

Las provincias tendrán acceso a una nueva línea de financiamiento por hasta US$1.500 millones, aunque para recibir los recursos deberán avanzar con una serie de cambios en sus cuentas públicas. El esquema fue formalizado este miércoles por el Gobierno a través del Decreto 1285, publicado en el Boletín Oficial.

El programa, acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla un primer desembolso de US$750 millones. El dinero estará destinado a mejorar la situación fiscal de las administraciones provinciales y a promover una mayor coordinación con el Estado nacional.

A diferencia de un préstamo de libre disponibilidad, el acceso a los fondos estará relacionado con el cumplimiento de determinados objetivos. Hasta 15 provincias podrán participar del programa y recibir transferencias a medida que acrediten avances en las medidas previstas.

Uno de los principales focos estará puesto en el gasto en personal. Las provincias deberán avanzar en sistemas centralizados para administrar sus nóminas y contar con herramientas que permitan detectar posibles irregularidades o gastos considerados ineficientes.

Fuente: Nexofin