El fútbol de España suspendido por una tragedia que dejó al menos 30 muertos

Toda España ha amanecido en estado de shock tras registrarse un fuertísimo accidente ferroviario entre dos trenes en Toledo, dejando de momento 30 muertos según reportaron sitios oficiales.

La tragedia sucedió antes de las 9.00 hora española en inmediaciones a las localidades de Mora y Urda. Una formación de Renfe chocó por alcance contra los últimos vagones de un tren Iryo que momentanemente estaba detenido. Viajaban más de 500 personas.

Por todo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender automáticamente la jornada del fútbol español programada para este miércoles, con variada actividad en la Copa del Rey.

“Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas”, publicó la entidad española.

Real Madrid y Barcelona, los clubes más importantes del país, también utilizaron sus cuentas oficiales para enviar el pésame a los afectados, y mostrarse a disposición de las circunstancias.