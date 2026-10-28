El tenista que quedó impactado al conocer a la ex de un futbolista y un piloto de F1: “Me volví loco”

Alexander Blockx protagonizó una anécdota que llamó la atención de los fanáticos del tenis después de su paso por el torneo de Estoril. El joven belga contó cómo fue el inesperado encuentro con Margarida Corceiro, modelo y actriz portuguesa que mantuvo una relación con el piloto de Fórmula 1 Lando Norris y el futbolista João Félix. “Empecé a ponerme nervioso”, reconoció el tenista al recordar el momento.

La reacción del tenista

La historia ocurrió durante el certamen portugués, cuando Blockx se enfrentó al argentino Román Andrés Burruchaga. Mientras disputaba el partido, el belga miró hacia las tribunas y vio a Corceiro junto a una amiga. “Recuerdo que estaba jugando contra Burruchaga y miré hacia la grada. De repente, vi a esta chica con una amiga y pensé: Madre mía, ¿qué hace aquí?”, relató en un podcast.

Después del encuentro, su representante le mostró el perfil de la modelo y actriz: “Después de mi partido, mi representante me mostró el perfil y me volví loco. Esto no puede ser, la veía constantemente en mis redes sociales”.

La ex de Lando Norris

Según explicó Blockx, su representante le ofreció organizar una reunión con Corceiro. La posibilidad de conocerla en persona le generó una reacción que luego quedó reflejada en una fotografía que se viralizó entre los seguidores del tenis.

“Inmediatamente empecé a ponerme nervioso”, reconoció el belga. Además, aclaró que el gesto de sorpresa que apareció en las imágenes tenía una explicación: “Pero eso fue en el momento, solo me estaba frotando la mandíbula”.

Corceiro, de 24 años, ganó notoriedad también por sus relaciones sentimentales con figuras del deporte, entre ellas el futbolista João Félix y el británico Lando Norris.

Durante la charla, los conductores le preguntaron a Blockx si habría aceptado una invitación para cenar con ella inmediatamente después del partido. “Sin duda alguna”, respondió entre risas, antes de resumir la experiencia: “Me volví loco. No me lo podía creer”, aseguró.