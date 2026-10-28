Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River por cuarta vez

Como es costumbre, el Superclásico entre Boca y River da mucho que hablar durante los días previos, y una de las cuestiones que más controversia genera es quién será el encargado de impartir justicia en un partido siempre caliente. En ese contexto, en las últimas horas se confirmó que Nicolás Ramírez fue designado por la AFA para dirigir su cuarto enfrentamiento entre los eternos rivales.

El partido se disputará el próximo domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:00, en La Bombonera.

El árbitro para el Superclásico

Este fue uno de los temas más debatidos en los medios durante los últimos días. En medio de los constantes reclamos del Millonario por una supuesta tendencia arbitral en su contra, los hinchas se mostraban expectantes por conocer quién sería el designado. Más aún teniendo en cuenta la polémica del último enfrentamiento entre ambos, cuando Darío Herrera decidió no sancionar un penal por un leve empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta a segundos del final.

En las últimas horas, los canales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino revelaron que Nicolás Ramírez será el árbitro del Boca vs. River. Lo acompañarán como asistentes Maximiliano Del Yesso y Pablo González, mientras que Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. Por su parte, Silvio Trucco y Gastón Suárez estarán a cargo del VAR.

Hinchas de ambos equipos se mostraron en desacuerdo con la elección de Ramírez para dirigir el encuentro. Incluso la propia cuenta oficial de la AFA realizó un sugerente posteo para anunciar a los encargados de impartir justicia, que se llenó de comentarios de usuarios exigiendo “guardia alta”.

Árbitros confirmados para el Superclásico de este domingo. Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

AVAR: Gastón Suárez

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino https://t.co/6UN7UkyGeY — River Plate (@RiverPlate) October 27, 2026

El historial de Ramírez en los Boca vs. River

En total, el árbitro de 39 años dirigió tres Superclásicos entre el Xeneize y el Millonario, con un historial favorable para el conjunto de Núñez por 2-1. El último fue el recordado triunfo del conjunto de La Ribera por 2-0 , correspondiente al Torneo Clausura 2025.