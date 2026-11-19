Manu Ginóbili es, sin lugar a dudas, uno de los deportistas argentinos más importantes de la historia. Cuatro veces campeón de la NBA, All-Star, medallista olímpico y un símbolo para toda Latinoamérica. Ahora, se viralizaron videos de sus hijos mellizos, Dante y Nicola, jugando en su escuela secundaria. Los usuarios no tardaron en comenzar con las comparaciones.

El video de los hijos de Ginóbili

En las últimas horas, múltiples cuentas de X comenzaron a viralizar un video en el que se puede ver a Dante y Nicola, hijos del ex número 20 de los Spurs, jugando para los Barons, el equipo de su escuela secundaria en Texas.

Las imágenes muestran a los mellizos con un corte de pelo muy similar al que lucía Manu durante sus primeros años en la NBA. Además, ambos protagonizan acciones más que interesantes: demuestran habilidad para robar la pelota, correr hacia el aro y volcarla. También dejaron en evidencia su destreza con los lanzamientos de tres puntos.

🏀De tal palo, tal astilla. Así juegan Dante y Nicola, los hijos de Manu Ginobilli en el básquet escolar de Estados Unidos. https://t.co/bIqQIsUW5G — El Impacto (@elimpactocom) November 19, 2026

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en compararlos con su padre. “Eso es ADN Ginóbili” y “Juegan como el padre, son iguales” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en las redes sociales.

Si bien por ahora todo se reduce a unos videos que despertaron la atención de los usuarios, muchos fanáticos ya comenzaron a seguir de cerca la evolución de los mellizos.

Las distinciones de Ginóbili

A lo largo de su extensa carrera, el escolta construyó una trayectoria extraordinaria: consiguió una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Olímpicos, conquistó cuatro campeonatos de la NBA, recibió dos convocatorias al All-Star Game y ganó una Euroliga. Además, fue elegido como Mejor Sexto Hombre de la NBA y, en 2022, ingresó al Salón de la Fama de la liga.