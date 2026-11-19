A diez días de las elecciones del 29 de noviembre en España, el jefe del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, debatieron en la Academia de Televisión.

El encuentro se produjo mientras las encuestas diarias otorgan al PP una ventaja de dos puntos sobre el PSOE.

Durante el bloque de política exterior, el mandatario socialista cuestionó las alianzas de su rival con referentes internacionales como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Ante ello, el dirigente opositor replicó: “Ha hablado usted de Trump, de Milei, de Netanyahu, de Putin.. Washington, Buenos Aires, Tel Aviv, Moscú, de todo menos de España”.

Fuente: Nexofin