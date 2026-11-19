Finalmente, quedaron definidos los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. Tras el incidente ocurrido cuando faltaban menos de 10 minutos para completar la serie entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, la resolución del encuentro generó incertidumbre y expectativa en ambas instituciones. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó que el equipo chubutense avanzará de ronda.

El incidente y la resolución de AFA

Por los octavos de final, Deportivo Madryn se imponía por 3-1 cuando restaban menos de 10 minutos para el cierre del partido. Además, el Aurinegro contaba con la ventaja deportiva. Sin embargo, el encuentro fue detenido luego de que Nahuel Galardi, arquero del equipo mendocino, quedara tendido en el campo de juego.

El guardameta habría quedado aturdido por un fuego artificial que cayó desde la tribuna del estadio de Madryn. Ante esta situación, el árbitro Bryan Ferreira decidió suspender el encuentro.

⛔️🇦🇷 DEPORTIVO MADRYN VS DEPORTIVO MAIPÚ FUE SUSPENDIDO A LOS 81’ POR UNA BOMBA DE ESTRUENDO QUE IMPACTÓ AL ARQUERO VISITANTE. El Aurinegro ganaba 3-1 por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. ⚠️ https://t.co/FqU7GNxopk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 15, 2026

A raíz de lo sucedido, Deportivo Maipú, cuyos médicos convencieron a Ferreira de que el partido no podía continuar, reclamó que se le otorgara la clasificación por los incidentes. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino desestimó el pedido en las últimas horas y confirmó el pase de Deportivo Madryn a los cuartos de final del reducido.

Un viejo conocido en cuartos de final

Ahora, el Aurinegro deberá enfrentar a Gimnasia de Jujuy en la próxima instancia, un rival con el que tiene un antecedente reciente y polémico. En 2025 se cruzaron en la misma instancia, pero aquel encuentro fue suspendido durante el entretiempo, cuando el Lobo se imponía por la mínima diferencia.

La suspensión se produjo luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas por parte de dirigentes jujeños. Finalmente, la resolución le otorgó la clasificación a Deportivo Madryn, que avanzó a las semifinales.