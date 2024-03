Los meses de encierro en la casa de Gran Hermano 2023 hicieron mella en Rosina Beltrán y terminó llorando desconsoladamente en el cuerpo de las chicas.

Atento a la profunda angustia de la uruguaya, Nicolás Grosman no dudó en contenerla.

POR QUÉ ROSINA BELTRÁN ROMPIÓ EN LLANTO EN GRAN HERMANO 2023

Rosina: -Necesito un abrazo, esa contención de mi madre, que acá no la tengo. Eso me mata.

Nicolás: -¿Sabés cuánto tiempo queda acá dentro? Dos meses… Van a pasar como si nada.

Rosina: -Es que si tuviera la contención de mi mamá me quedaría meses. Amo estar acá. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es una de las mejores experiencias.

Nicolás: -Que sea tan difícil y fuerte es lo que lo hace bueno. No cualquiera se banca tanto tiempo acá, encerrado… Estás pagando el precio. Pero es hermoso.

Rosina: -Esto no me pasa seguido. Hoy me pasó. Yo por lo general estoy feliz acá adentro, pero no se puede estar siempre bien. Es como la vida, afuera, tenés bajones… Yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Te lo juro, Nico. Pasé tantas cosas que digo “por fin se me dio lo que tanto soñé”.