Guido Süller asistió a A la tarde y habló de su familia, con la que ya no tiene relación. “Ya no se puede hacer nada. Lo intenté mil veces. Con Silvia me llené de deudas y de juicios, hice de todo para ayudarla. Me quedé sin un peso por ella. Le tuve que pedir a mi papá que me ayudara a pagar la deuda que ella me había dejado”, comentó, indignado.

Acto seguido, pusieron al aire una dulce foto de Guido abrazando a su madre, Nélida. Entonces, él se tapó el rostro y se largó a llorar desconsoladamente. Entonces, rememoró a la señora y le pidió disculpas por sus actitudes, especialmente, en los medios.

“Le pido perdón si alguna vez la avergoncé con todos los papelones que hice frente a cámara”.

“Le pido perdón si alguna vez la avergoncé con todos los papelones que hice frente a cámara. Yo le decía siempre que no mirara la televisión, se la desconectaba porque ella, al ser de otra época… Se angustiaba. Y sí, somos sus hijos, a quienes educó sanos y buenos. Salimos cualquier cosa… Ella era una señora de otra época”, expresó, entre lágrimas, remarcando que a la señora le daban vergüenza los comentarios que los vecinos hacían sobre ellos.

FUERTE REPROCHE DE GUIDO SÜLLER A LA TELEVISIÓN

Guido Süller, que formará parte de Luzu TV, aprovechó una entrevista con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para hacer un fuerte reproche a la televisión.

“A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, no nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y son armadas”, manifestó.