Aníbal Lotocki fue sobreseído en tres causas por lesiones graves: qué resolvió la Justicia

La Justicia sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves iniciadas por pacientes que denunciaron haber sufrido consecuencias tras someterse a intervenciones estéticas. La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17, que consideró el tiempo transcurrido entre los procedimientos cuestionados y el primer llamado a indagatoria del cirujano.

Las denunciantes alcanzadas por la medida son Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda. En los tres expedientes, las intervenciones se habían realizado hace más de una década y la primera citación a indagatoria se produjo aproximadamente 15 años después, un lapso que resultó determinante para la decisión judicial.

Los procedimientos que dieron origen a las denuncias tuvieron lugar en distintas fechas: en septiembre de 2009, en el caso de Auzmendi; en septiembre de 2010, en el de Berger; y en agosto de 2011, en el de Cuadros Miranda.

El tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre esas intervenciones y el avance de las actuaciones judiciales para resolver el sobreseimiento en los tres expedientes. La medida se limita a esas causas y no supone el cierre de todas las investigaciones contra el cirujano.

Fuente: Nexofin