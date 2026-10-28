Javier Milei visitó Catamarca: “La minería transforma la vida de las comunidades”

El presidente Javier Milei, viajó hacia la provincia de Catamarca para participar de la inauguración de un proyecto de minería de la empresa británica Río Tinto, allí aprovechó para cuestionar a los gobernadores que no adhirieron al RIGI.

“La minería transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas”, señaló el mandatario durante el acto del que participaron también sus funcionarios más cercanos.

Milei indicó además, que “cuando la actividad se articula con el sector privado, los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión”.

Fuente: Nexofin